"Mom in Balance": Training für Mütter

02.12.2016, 09:34 Uhr

LEONDING (red). Dieses findet ausschließlich draußen statt. "Das Ziel ist es, Schwangere und Mütter an der frischen Luft fit zu machen und ihnen zu helfen, sich in ihrer Rolle als Mutter weiterhin auf ihre Ziele zu fokussieren in diesem intensiven und hektischen Lebensabschnitt", erklärt die gebürtige Niederländerin. In ihrer Heimat läuft das Projekt "Mom in Balance" bereits seit zehn Jahren. Im heurigen Juni startete Jansen im Großraum Linz. "Jetzt trainieren schon fast 30 aktive und inspirierende Frauen jede Woche an der frischen Luft im Donaupark", freut sich die Trainerin, selbst zweifache Mutter. "Alle Programme wurden von Ärzten und Experten auf den Gebieten Schwangerschaft, Ernährung und Sport entwickelt. Mom in Balance ist Vorreiterin in der Entwicklung von prä- und postnatalen Outdoor-Sportprogrammen", betont Jansen. Infos zum Programm gibt es unter www.mominbalance.com