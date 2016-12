Herzerlball 2017 - Das Ball-Highlight in Linz-Land

Am 21. Jänner 2017 verspricht der Herzerlball in Kirchberg-Thening die wohl bezauberndste Ballnacht in Linz-Land zu werden.

Auf zwei Ebenen erwarten Dich vier extravagante Bars und Lounges, die Dein Herz höherschlagen lassen. In der neuen Vinothek wird das Kirchenwirt-Team ein garantiertes Genusserlebnis servieren. Für frischen Pep und Glamour in Deiner Ballfrisur sorgen die Stylistinnen im neuen Styling Corner. - Freue Dich auf das Eventhighlight der oberösterreichischen Ballsaison voller Überraschungen!

KiWi VinothekBrigittes Styling Corner- Sektlounge- Backstageclub- Chill Out Area- Streng geheime Showacts- Kostenloser Heimbringdienst- Band: Hurricane MusicSamstag, 21. Jänner 2017 – 19.00 UhrGemeindezentrum Kirchberg-TheningBallkarten & TischreservierungVVK 12€, AK 14€Ballkarten sind hier erhältlichNah&Frisch Thening, Spar Aigner Straßham, Raiffeisenbank Thening & Oftering & Hörsching, Grano Pizza-Kebap Thening, Brigitte’s Haarmonie TheningTischreservierung bitte bis 19. Jänner unter 0664/54 24 924.TippDanke an alle Sponsoren des Herzerlballs 2017:Tips Linz-Land | Bürgermeister | powerSPEED | Alianz Agentur Pierre M. LoizenBauer KG