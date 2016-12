Wir verlosen 3x2 Karten für Granada

02.12.2016, 00:00 Uhr

Das Konzert findet am 14. Dezember um 20 Uhr im Linzer Posthof statt.

"Granada" heißt das neue, deutsch singende Alter Ego des Indie-Wunderkinds Effi. Das neue Projekt von Thomas Petritsch verbindet die bekannten musikalischen Alleinstellungsmerkmale des Grazers mit verschiedensten neuen Einflüssen: Rock à la The Strokes oder The Hives hört man heraus, ein wenig Balkan à la Shantel, eine Tuba, die an Songs von STS erinnert oder eine typisch österreichische Quetschn – alles garniert natürlich mit dm catchy Gesang von Petritsch.

Herzlich-charmant

Die Idee zu Granada entstand, als Petritsch damit beauftragt wurde, Musik für den 2015 erschienenen Film "Planet Ottakring" zu gestalten und sich dafür ein neues Pseudonym zurechtlegte. Weil mehr Lieder zusammenkamen, als für den Film gebraucht wurden, wurde das Projekt einfach weitergeführt. Die Konzertbesucher erwartet am 14. Dezember im Posthof auf jeden Fall großartiges, herzlich-charmantes Songwriting, so dermaßen frisch und selbstbewusst, das man sich 20 Jahre nach dem Hoch des Austropop um denselben ganz bestimmt keine Sorgen machen muss.