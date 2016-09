Gemeinderat: Wessela folgt Stadlbauer

27.09.2016, 15:33 Uhr



Lebenslauf

Paulina Wessela, geboren in Chomutov/Tschechien, kam 1989 nach Österreich. In Linz studierte sie an der Johannes Kepler Universität zwei Jahre lang Soziologie, ab 2000 Wirtschaftswissenschaften und Sozialwirtschaft. Eine Ausbildung als Trainerin und Coach für Interkulturelle Kompetenz am artop Institut an der Humboldt-Universität Berlin folgte 2009 bis 2010. Ihren beruflichen Werdegang begann sie 1998 als Disponentin bei der Firma Starlim Spritzguss in Marchtrenk. Danach war Paulina Wessela Geschäftsführerin des Europacamps am Attersee und von 2003 bis 2008 parlamentarische Mitarbeiterin der Nationalrats-Abgeordneten Bettina Stadlbauer. Bis zu ihrem Wechsel zur GWG 2011 war sie Abteilungsleiterin der Volkshilfe OÖ Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung. Zusätzlich engagierte sie sich unter anderem als Referentin für Bildungspolitik, Sachbearbeiterin im Wirtschaftsreferat und im Frauenreferat der Österreichischen Hochschülerschaft an der Kepler Universität.