Tischtennis: Froschberg behält weiße Weste

21.12.2016, 11:58 Uhr

Tischtennis-Damen feiern klaren Gruppensieg in der Champions League

LINZ (jog). Die Tischtennis-Damen von Linz AG Froschberg haben ihre Gruppe der Champions League ohne Niederlage für sich entschieden. Die Linzerinnen besiegten am Sonntag das deutsche Team TuS Bad Driburg klar mit 3:1. Souveräne 3:0-Siege fuhren dabei sowohl Liu Jia, Sofia Polcanova und Zhang Mo ein. Linda Bergström musste sich nur knapp mit 2:3 geschlagen geben. Schon vor dem Spiel war den Tischtennis-Damen der erste Platz nicht mehr zu nehmen. Die bisherige Champions League-Bilanz kann sich sehen lassen: Gegen den spanischen Meister Cartagena konnten die Froschbergerinnen zweimal sensationell mit 3:1 gewinnen, das Auswärtsmatch gegen Bad Driburg ging mit 3:2 an das heimische Team. Froschberg schließt die Gruppe somit mit acht Zählern ab. Der Gegner für das Viertelfinale wird aus einem der drei anderen Gruppen ermittelt. Mit Saint Quentin, Grand-Quevilly und Metz stehen gleich drei französische Teams zur Auswahl. Die "European Women Champions League" wird heuer zum elften Mal ausgetragen. Viermal stand Froschberg im Finale, in zwei dieser Spiele blieb man siegreich, ansonsten haben die Froschberg-Damen ausnahmslos immer das Halbfinale erreicht. Daran soll sich auch heuer nichts ändern. Die Handschrift des neuen Trainers Zhang Jie trägt jedenfalls schon Früchte.