Ultimate Frisbee Turnier in Linz

03.02.2017, 10:09 Uhr

Linz : HBLW Landwiedstraße | Am Wochenende des 11. und 12. Februars werden in der Sporthalle der HBLW Landwiedstraße die Frisbeescheiben fliegen. Der ASKÖ amPullen Linz veranstaltet dort sein jährliches Ultimate Frisbee-Turnier namens HallenLUFT und hat hierzu Teams aus ganz Österreich sowie Mannschaften aus Deutschland eingeladen. Insgesamt werden 12 Teams untereinander den Sieg ausmachen. Gespielt wird ein 5-gegen-5 Mixedturnier, das bedeutet, dass Damen und Herren gemeinsam auf dem Spielfeld stehen werden. Die Hausherren des ASKÖ amPullen Linz werden zwar viel Energie in die Turnierorganisation investieren, aber hoffentlich dennoch über genügend Energiereserven verfügen, um doch um die vorderen Plätze mitspielen zu können.

Kurze Information über Ultimate Frisbee:

Das Turnier startet bei freiem Eintritt um 9 Uhr in der HBLW Landwiedstraße (Sporthalle); Landwiedstraße 80.Nähere Informationen über die neue Trendsportart Ultimate Frisbee bzw. über den Verein ASKÖ AmPullen Linz finden Sie auf der Vereinshomepage www.ampullen.net.Für diejenigen, die Frisbee bloß als gelegentlichen Freizeitspaß am Badestrand kennen, hier eine kurze Information über die neue Trendsportart, die in den letzten Jahren weltweit einen gewaltigen Zuwachs erfahren konnte. Auf dem Spielfeld, das, wie beim American Football, 2 Endzonen besitzt, treten zwei Teams mit jeweils 5 oder 7 Spielern gegeneinander an. Gepunktet werden kann, wenn ein Spieler eines Teams die Frisbeescheibe in der gegnerischen Endzone fängt. Mit der Scheibe darf nicht gelaufen werden. Das bedeutet, dass das Team nur Erfolg haben kann, wenn es auch als Team funktioniert. Diese Sportart ist überaus laufintensiv und lebt von seinen dynamischen Momente wie spektakuläre Flugeinlagen und intensiven Laufduellen. Trotz alledem wird Fairness von allen Beteiligten sehr groß geschrieben und gelebt. Körperkontakt wird vermieden. Wenn es doch zu einem Regelverstoß kommen sollte, entscheiden die Spieler über die Regelauslegung. Denn, und das ist die Besonderheit an Ultimate Frisbee, die Sportart kommt ganz ohne Schiedsrichter aus.