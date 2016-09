Workshop: Junge Hacker verbessern die Welt

27.09.2016, 15:35 Uhr



Öffentliche Präsentation

An drei spannenden und ereignisreichen Tagen haben die Jugendlichen Zeit, gemeinsam in einem kleinen Team eine eigene digitale Anwendung zu entwickeln oder an einem Hardwareprojekt zu basteln. Den Laptop mit den vertrauten Tools sollen die JungprogrammiererInnen selbst mitbringen. 3D-Drucker und computergesteuerte Fräsmaschinen stehen für die „greifbare“ Umsetzung von Ideen bereit. Die Präsentation der Arbeiten ist öffentlich und startet am 6. November, um 12 Uhr. Um die Teambildung zur fördern, werden die Teilnehmer aus der Region für zwei Nächte im Hotel „Goldener Adler“ an der Hauptstraße untergebracht. Das Quartier und die Verpflegung sind gratis. Bei der Auswahl der TeilnehmerInnen spielen Vorkenntnisse und Motivation Schlüsselrollen. Die Anmeldung ist bis 16. Oktober aufmöglich.