Verkehrsunfall in Mariapfarr mit Fahrerflucht

12.12.2016, 19:50 Uhr

Laut einer Presseaussendung der Polizei Salzburg war eine 19 jährige Einheimische in Mariapfarr verunfallt und hatte dann die Unfallstelle verlassen.

Die Polizei berichtet, dass eine 19-jährige Einheimische am Morgen des 12. Dezember 2016 ihren Pkw auf der Weißpriacher Landesstraße Richtung Mariapfarr gelenkt habe. In einer Kurve sei die Lenkerin mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern gekommen. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun, schlitterte über eine Wiese und habe sich dabei überschlagen. Das Fahrzeug sei am Dach liegen geblieben. Die 19-Jährige und ihre zwei Beifahrer (48, 16) seien unverletzt geblieben. Die Einheimischen hätten die Unfallstelle verlassen und beschlossen, den Pkw später zu entfernen. Vorbeifahrende Lenker meldeten der Polizei das verunfallte Fahrzeug. Der Pkw sei von der Freiwilligen Feuerwehr Tamsweg geborgen worden. Ein Alkotest bei der Lenkerin habe ergeben, dass diese nicht alkoholisiert war. Die 19-Jährige wird laut Polizei wegen Fahrerflucht angezeigt.