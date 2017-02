Eine Hausmesse zum Anbeißen

02.02.2017, 23:16 Uhr

fand die erste Hausmesse beim Küchenstudio Schütz im heurigen Jahr statt.Tagsüber planten unter der Leitung von Michael Schütz seine professionellen Küchenplaner zukünftige Traumküchen. Kulinarisch und gesanglich wurden die Gäste wieder von Showkoch Robert Dorr begeistert. Zusätzlich konnte man sich auch von der schonenden und schmackhaften Speisenzubereitung mit einem Dampfgarer überzeugen.

Am Abend verwandelte sich das Küchenstudio in eine Disco. Passend zum Thema und zur Faschingszeit wurden die anwesenden Gäste verkleidet und es wurde ausgelassen bis in die Morgenstunden gefeiert. Michael Schütz, seine Familie und sein Team schafften es wieder, dass dies mehr als eine Hausmesse, sondern ein regelrechtes Fest für Kunden und Freunde der Familie Schütz wurde.Man kann schon gespannt sein, was uns bei der nächsten Hausmesse Ende April erwartet.