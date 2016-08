Spendenübergabe vom LIONS Club Burg Forchtenstein

30.08.2016, 20:59 Uhr

Der Lionsclub Burg Forchtenstein spendete € 2.000,- und unterstützt damit wieder finanzschwache Familien beim dringend notwendigen Kauf von Schulartikeln oder Bekleidung.

Wie schon in den vergangenen Jahren besuchte der Lionsclub Burg Forchtenstein, vor Beginn des neuen Schuljahres, die Sozialarbeiterinnen der BH Mattersburg. Der Präsident des Clubs, DI Engelbert Schreiner, überreichte € 2.000,- an den Sozialfonds BH Mattersburg. Die Projektleiterin DSA Dagmar Matouschek nahm mit ihren Kolleginnen Mag. Katharina Herbst und DSA Yvonne Bär-Decker die Spende dankend entgegen.Die Verteilung der Spenden an finanzschwache Familien erfolgt durch die Sozialarbeiterinnen, diese Experten wissen genau, wer im Bezirk dringend Unterstützung für den kostenaufwendigen Schulstart braucht.

Derhat sich zur Aufgabe gemacht, schnell und unbürokratisch, unschuldig in Not geratenen Menschen zu helfen. Spendengelder werden lukriert durch Einnahmen unserer Verkaufsstände beim Kastanienfest in Forchtenstein, bei den Adventmärkten in der Burg Forchtenstein, in Bad Sauerbrunn und vor allem, über die ganze Adventzeit, in Mattersburg.