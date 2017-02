Daniel Gschaider neuer Gemeindevorstand in Hirm

13.02.2017, 09:45 Uhr

„Ich bedanke mich für das Vertrauen und werde mich mit viel Einsatz in die Gemeindearbeit ein-bringen. Als ÖVP arbeiten wir seit zehn Jahren im Gemeinderat aktiv mit, diese Arbeit werde ich konsequent fortführen“, sagt Daniel Gschaider.Michael Mach war seit 2007 Gemeindevorstand und damit der erste Gemeindevorstand in Hirm, der nicht von der SPÖ gestellt wurde. „Ich bleibe ÖVP-Ortsobmann und auch Mitglied des Ge-meinderates. Mit Daniel Gschaider haben wir einen engagierten Nachfolger als Gemeindevorstand gefunden, den ich bei seiner Arbeit natürlich unterstützen werde“, so Michael Mach.Gemeinsam mit Prüfungsausschussobmann Michael Roskosny und Susanne Winkler-Klement bilden Daniel Gschaider und Michael Mach das Team der ÖVP-Fraktion im Hirmer Gemeinderat.