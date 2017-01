18.01.2017, 07:00 Uhr

SV Mattersburg: "Wir bewerten nicht über"

MATTERSBURG (O. Frank). Zwei Testgalopps, zwei Siege, gesamt 15 Treffer. Noch vor dem 3. Spiel in der "Ära Baumgartner" am Dienstag gegen Haladas Szombathely (nach Redaktionsschluss) betonte Sportchef Franz Lederer: "Die Testergebnisse sind bisher okay, aber wir bewerten diese weder im Positiven noch im Negativen über!" Bis zum Rückrundenstart in 24 Tagen gegen Sturm Graz "wird der Trainer seine Philosophie noch nachhaltiger reinbringen", so Lederer und hofft, "dass der eine oder andere Verletzte sicher wieder näher an die Mannschaft rückt". Der Fokus ist aktuell auf das ab 22. Jänner bis 1. Feber in Portugal geplante Trainingslager gerichtet. Dort erwartet sich Franz Lederer: "Im Trainingslager sollte sich schon ein klares Bild vom Ganzen ergeben." Denn der SV Mattersburg steht in der tipico-Bundesliga bereits mit dem Rücken zur Wand, liegt vier Zähler hinter dem Tabellen-9. SKN St. Pölten.

