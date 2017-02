Weingut Fischer seit Generationen mit dem Wein verbunden

14.02.2017, 07:30 Uhr

Das Weingut Fischer in Stötera blickt auf eine über 80-jährige Firmengeschichte zurück.

Startschuss fiel 1931

STÖTTERA. Die Brüder Alexander und Thomas Fischer führen seit 2012 das gleichnamige Weingut in Stöttera und können bereits auf zahlreiche Auszeichnungen zurückblicken. Alexander zeichnet für den kaufmännischen Bereich verantwortlich, Thomas ist der Kellermeister des Traditionsunternehmens. „Wir ziehen an stets einem Strang“, nennen die Brüder den Grund für ihren internationalen Erfolg.Zurück ins Jahr 1931, wo Großvater Alfred Fischer das Weingut gründete und diverse Gastronomiebetriebe in der näheren Umgebung und in der Oststeiermark belieferte und auch mit Holz handelte. Unterstütz wurde er dabei von Gattin Katharina.

Übernahme durch Sohn Alfred

Weinexport gestartet

Betrieb massiv vergrößert

Konsens von Vater & Söhnen

Weingut in Ungarn gebaut

Brüder können miteinander

Väterlicher Stolz spürbar

Für vierte Generation gerichtet

Sohn Alfred trat nach Absolvierung einer kaufmännische Ausbildung in Wien in den väterlichen Betrieb ein. Durch ihn wurden einige Weingärten dazugekauft und der Betrieb stetig ausgebaut. Weiters erfolgte die Umstellung auf Flaschenabfüllung.Mitte der 1970er Jahre setzte Afred Fischer mit dem Beginn des Weinexports einen entscheidenden Schritt für die Zukunft des Betriebs und sorgte damit für einen weiteren wirtschaftlichen Aufschwung.Im Jahre 1984 wurde ein großer Bauabschnitt des Betriebs fertiggestellt und die Betriebsflächen fast verfünffacht. Seit dieser Zeit wurde auch verstärkt der Getränkehandel in West- und Südösterreich beliefert und bis heute stark ausgebaut. Da der Fokus seit jeher in der Gastronomie lag und auch liegt, wird in die Qualität der Weine sehr viel Zeit investiert, für die heute Kellermeister Thomas Fischer ist.1999 traten die beiden Söhne Alexander und Thomas in das Familienunternehmen ein, das sie 2012 vom Vater übernahmen. „Natürlich gab es in manchen Bereichen Auffassungsunterschiede, aber wir konnten stets einen vernünftigen Konsens finden“, erinnert sich Alexander Fischer an den Beginn der gemeinsamen Arbeit mit seinem Vater schmunzelnd zurück.Seit dem Jahr 2002 engagiert sich die Familie Fischer verstärkt auch in Ungarn. Von 2002 bis 2005 wurde knapp 80 Hektar Weingärten neu ausgepflanzt und ein Produktions- und Verkaufsgebäude in der Nähe des Plattensees gebaut. „Das war ein wichtiger Schritt für uns, denn so konnten wir nun auch den Ostmarkt erschließen“, erklärt Alexander Fischer.„Jeder hat seinen Bereich und das ist auch gut so. Wir ergänzen uns sehr gut und da die Arbeit im Kellerbereich sehr umfangreich ist, kommen wir uns auch nie in die Quere“, so Thomas Fischer mit einem schelmischen Grinsen zur Zusammenarbeit mit Bruder Alexander.Alfred Fischer, der eine Existenz für weitere Generationen schaffen wollte, zeigt sich mit der Arbeit seiner beiden Söhnen zufrieden. „Durch den Einstieg von Alexander und Thomas kam auch mehr Kreativität in den Betrieb“, so der Seniorchef stolz, der auch heute noch als „Konsulent“, wie ihn Sohn Alexander beschreibt, im Weingut tätig ist.Für die Zukunft wollen die Fischer Brüder den Export forcieren und sowohl die Qualität als auch das Image des Weinguts weiter steigern. Ob es den Tradtionsbetrieb auch in vierter Generation geben wird, steht noch in den Sternen, aber Alexander würde es sich wünschen und Vater Alfred ergänzt: „Die Voraussetzungen sind geschaffen und es würde mich sehr freuen.“