VIENNA KNIGHTS CHEVALIER BOWL 2016!

15.12.2016, 16:28 Uhr

American Football für einen guten Zweck mit prominenter Unterstützung.Nach einer erfolgreichen Spielsaison 2016 laden die VIENNA KNIGHTS auch heuer wieder zum vorweihnachtlichen Charity Event – der CHEVALIER BOWL.Die Wiener Ritter erhalten prominente Unterstützung:BM a.D. Rudolf Hundstorfer, Präsident der Österreichischen Bundessportorganisation (BSO) wird den Ehren-Kick-Off für die Vienna Knights durchführen.

Als Gegner konnten die Szombathely Crushers - eine Mannschaft aus der zweiten ungarischen Liga – gewonnen werden.Die Vienna Knights Flag Kids eröffnen den vorweihnachtlichen Event um 10.00 Uhr mit einem Flagfootball Turnier.Kick-Off für das Match Vienna Knights vs. Szombathely Crushers ist um 13.00 Uhr.Für weihnachtliche Atmosphäre wird mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern, Punsch und köstlichen Häppchen in süßer und salziger Form gegen eine freie Spende gesorgt.Der Reinerlös der Veranstaltung geht auch heuer wieder an die Österreichischen Kinderdörfer. Im Vorjahr konnten Spielwaren im Wert von Euro 3.600,- an die Organisation übergeben werden und die Wünsche vieler Kinder erfüllt werden. Die Vienna Knights hoffen, auch heuer wieder das Christkind tatkräftig unterstützen zu können. MERRY CHRISTMAS!VIENNA KNIGHTS CHEVALIER BOWL VII17. Dezember 2016Auf der Schmelz 10, 1150 Wien10.00 Uhr Vienna Knights Flag Kids Turnier13.00 Uhr Ehren-Kick-Off durch BM a.D. Rudolf Hundstorfer