Musikantenstammtisch mit Nikolaus und Perchten

10.12.2016, 22:38 Uhr

Nikolaus und Perchten besuchten Musikantenstammtisch in Krummnußbaum

Ankündigung:

Es war ein turbulenter Musikantenstammtisch am Son. 04. Dez. 2016 mit umfangreichen Einlagen im Gasthaus Nusserl (Fam. Dultinger/Hausmann) in Krummnußbaum.Ein voller Saal mit vielen Gästen und Musikanten bestätigten wieder einmal diese regelmäßige bereits traditionelle Veranstaltung, bei der jeden ersten Sonntag im Monat gemeinsames Musizieren, Singen und Tanzen im Vordergrund stehen.Abgesehen von vielen Tanzliedern wurden auch besinnliche Weihnachtslieder zum Besten gegeben. Höhepunkt war der Besuch vom Nikolaus, begleitet vom Perchtenverein Golling, bei dem auch der Wirt Andreas Hausmann mitwirkte.Stammtischleiter Leo Teufl gratulierte auch der ältesten Musikantin Maria Wintersberger (91) aus Ybbs, der Stammtischleiterin aus Kirchberg a.d.Pielach Maria Rathkolb (70) und Schneider Josef (79) aus Melk herzlich zum Geburtstag.Ein lustiger Sketch dargeboten vom Wirt und dem Stammtischleiter, wobei eine Weihnachtskrippe aus einer Bierkiste gebastelt wurde, trug zur heiteren Stimmung aller Anwesenden bei.Nächster Stammtisch ist am 01. Jänner 2017.