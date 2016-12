Franz "Bimbo" Ladich verstorben

03.12.2016, 19:26 Uhr

Ein Nachruf:Seine Karriere in der Gastronomie begann "Bimbo" in der Schweiz und Kitzbühel. 1975 zog es ihn zurück nach Parndorf, wo er 30 Jahre lang das "Come In" betrieb.Als sein Vater in den Neunziger Jahren frühzeitig verstarb, übernahm Ladich auch das Gasthaus der Familie, das er 1997 als „Steak-House“ neu eröffnet.Mehr als 30 Mitarbeiter arbeiteten zuletzt für den Parndorfer.Am 3. Dezember verstarb der beliebte Gastronom in seinem Haus in Parndorf.