Pasta asciutta burgenländisch

Wir haben auch die Dinkelspaghetti aus Pamhagen dazugekocht: diese waren sehr lecker, allerdings war die doppelte Länge für uns doch etwas ungewohnt, sodass sogar wir Erwachsenen die Nudeln durchschneiden mussten. Obwohl ich doch eine große Menge davon koche (der 4-Liter-Topf ist fast voll mit der Sauce), blieb nach dem Abendessen nicht mehr viel übrig.Rezept:3/4 kg Faschiertes von Rindfleisch Peck in Wallernca. 3/4 kg oder mehr Karotten, Petersilie, Pastinaken und Sellerie von Oma's Feld1 große Zwiebel ebenfalls von Oma's Feld3 Flaschen selbst eingekochte Paradeiser à 700 mlMaggikraut aus dem GartenSalz, Pfeffer, Kräuter der Provence und Olivenöl sind zugegebenermaßen leider nicht regionalPetersiliengrün fein gehackt ebenfalls vom FeldDinkelspaghetti von Seewinkler Eierteigwaren aus PamhagenSalat von Graf GemüseKürbiskernöl von Biohof Pölzer St. AndräKarotten, Petersilie, Pastinaken und Sellerie reiben. Zwiebel in feine Würfel schneiden, rösten, Faschiertes dazu und mitrösten. Geriebenes Gemüse dazu und ebenfalls mitrösten, mit passierten Tomaten aufgießen, salzen und pfeffern, Maggikraut dazu, und köcheln lassen bis das Gemüse weich ist. Kräuter der Provence und Petersiliengrün dazugeben.in der Zwischenzeit die Spaghetti kochen und den Salat waschen und zupfen und mit Kürbiskernöl anrichtenManchmal gebe ich auch geriebenen Emmentaler über die Sauce, diesmal habe ich darauf verzichtet, damit das Pasta asciutta "burgenländischer" bleibt.Gutes Gelingen beim Nachkochen und guten Appetit!

Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex

Aktuell in Neusiedl am See