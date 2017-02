50 Jahre durch dick & dünn

06.02.2017, 12:23 Uhr

Hermann & Margarete Reitgruber sind seit einem halben Jahrhundert ein Paar. „War Liebe auf den ersten Blick."

RITZING (EP). RITZING (EP). Zarte 17 Jahre alt war Margarete, als sie ihren Hermann nach einem Kinoabend in Lackenbach erblickte."Wir haben uns flüchtig gekannt, aber dann hat er mich mit seinem Puch 650 vom Kino mit nach Hause genommen und ich es hat auf der Stelle gefunkt", erzählt Margarete Reitgruber mit einem Leuchten in den Augen. Zwei Jahre später wurde geheiratet. "Ich habe damals noch die Unterschrift meiner Eltern gebraucht, weil man ja erst mit 21 Jahren volljährig war." Dann ging es Schlag auf Schlag, verliebt, verlobt, verheiratet - bald darauf kamen die drei Kinder zur Welt, heute 50, 49 und 42. "Wir sind in der glücklichen Lage, dass alle drei in unmittelbarer Nähe leben, sich total gut verstehen und immer für uns da sind."

Schwerer Unfall

Respekt

Er habe sich immer eine Familie und Kinder gewünscht, erzählt Hermann. "Darum habe ich auch dieses große Grundstück gekauft, wo wir unser Haus gebaut haben." Fast alles wurde in Eigenregie gemacht. "Das Geld ist ja nicht so herumgelegen bei uns. Ich habe damals in meinem Beruf gearbeitet, bewirtschaftete mit meiner Frau eine kleine Landwirtschaft und habe in meiner Freizeit das Haus gebaut." 1974 hatte der gelernte Bäcker einen schweren Traktorunfall. "Ich habe knapp überlebt - der Herrgott wollte mich halt noch nicht." Schicksalsschläge mussten einige bewältigt werden, das Ehepaar hielt aber immer zusammen. Auch als der Schwiegervater mit 67 tödlich verunglückte, spuckten die beiden in die Hände und führten die Landwirtschaft der Schwiegereltern weiter. Margarete war stets Hausfrau, pflegte ihre Schwiegermutter bis zu ihrem Tod und auch ihre Mutter, die mit 90 starb. "Wir mussten uns zwar einschränken, sind aber immer gut über die Runden gekommen."Der letzte Schicksalsschlag ereilte die beiden erst knapp vor einem Jahr, Margarete erkrankte an Brustkrebs. Acht Chemotherapien und unzählige Bestrahlungen musste sie über sich ergehen lassen, trotz allem hat sie ihren Lebensmut und ihren Humor nicht verloren. "Hermann ist mir in dieser Zeit stets zur Seite gestanden." Auch sonst herrscht traute Zweisamkeit beim Ehepaar, so manche Meinungsverschiedenheit wird ausdiskutiert. Das Rezept für eine lange, glückliche Ehe haben auch die beiden nicht: "Man muss sich gegenseitig respektieren und auch einmal nachgeben", weiß Margarete. "Zum Davonlaufen wäre es manchmal schon - aber wo sollte ich denn hinrennen ohne meine Grete", lächelt Hermann. meinbezirk.at/bgld/jubilare