07.10.2016, 16:47 Uhr

Umweltanwalt lädt zu den Sprechtagen ein

Auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen über die Burgenländische Landesumweltanwaltschaft und der darin verankerten Tätigkeitsbereiche kommt dem Landesumweltanwalt, w. Hofrat Mag. Werner Zechmeister, auch die Aufgabe zu, Bürgerinnen und Bürgern des Landes in fachlichen Belangen beratend zur Seite zu stehen. Um der Bevölkerung diesen Zugang zu erleichtern, hat sich der Landesumweltanwalt nach dem Prinzip der Bürgernähe als Serviceleistung dazu entschlossen, in den Bezirkshauptmannschaften des Burgenlandes Sprechtage abzuhalten.

Eine dementsprechende Kontaktnahme kann bereits am 10.10. 2016 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr in der BH Mattersburg erfolgen. Weitere Sprechtage im Herbst 2016:

17.10.2016 von 09.00 bis 12.00 Uhr in der BH Güssing und

von 13.30 bis 16.00 Uhr in der BH Oberwart

18.10.2016 von 14.00 bis 16.00 Uhr, in der BH Oberpullendorf

29.11.2016 von 14.00 bis 16.00 Uhr, in der BH Jennersdorf

