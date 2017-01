Vier Notfallrucksäcke an First Responder überreicht

11.01.2017, 15:33 Uhr

Große Freude an dieser besonderen Aktivität in der Ausstattung von möglichst vielen First Respondern auf der Bezirksstelle Oberpullendorf hatte auch Präsidentin Friederike Pirringer, die bei der Überreichung genauso dabei war wie Geschäftsführerin Mag. Tanja König, Vizepräsidentin Angela Pekovics und Dienstführender Mario Hofer.Franz Stifter betonte, wie wichtig es in einem Notfall ist, dass in kürzester Zeit einer der vielen First Responder vor Ort ist, um Hilfe zu leisten. Er bedankte sich nicht nur bei den neuen First Respondern für ihre Bereitschaft, sondern er dankte allen seinen Rotkreuzlern aus allen Leistungsbereichen für die ausgezeichnete Arbeit im abgelaufenen Jahr