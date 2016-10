"Ich nehme die Aussage zurück!"

05.10.2016, 07:00 Uhr

OBERPETERSDORF/STOOB (OF). Mitte der 2. Halbzeit im 1. Klasse Mitte-Spiel zwischen der FSG Oberpetersdorf/S. und dem ASK Stoob vor zehn Tagen: Gästekicker Roland Varga liegt verletzt im Fünfmeter-Raum. Dann ließ sich FSGO-Coach Dietmar Lueger zu einer unsportlichen Aussage wie "so eine Schweinstruppe" hinreißen - mit Videobeweis. Die Folge: Empörung bei den Gästen, vor allem bei Obmann Hans Taschner: "Ich hoffe, dass der gegnerische Trainer seine Aussage zurücknimmt." Im Gespräch mit den Bezirksblättern erklärt Dietmar Lueger: "In der Hitze des Gefechts sind von beiden Seiten unschöne Worte gefallen. Ich nehme meine beleidigende Aussage zurück!" Nach dem Spiel gab es ein Handshake zwischen den Trainern. Skurril: Kujtim Limani wurde vor dem Spiel freigestellt, am nächsten Training war er wieder dabei.

Nach acht Siegen in Folge kassierte der FSG Oberpetersdorf/S. bei Aufsteiger SC Rattersdorf die erste Niederlage, dennoch 7 Punkte Vorsprung auf ASK Weppersdorf.