Weihnachtshaus: Charity für TÖT Oberwart

30.12.2016, 18:28 Uhr

Sabine Gollnhuber aus Sulzriegel spendete Lebensmittel

Am mit Lichtern geschmückten Weihnachtshaus von Sabine Gollnhuber in Sulzriegel erfreuen sich rund um die Weihnachtszeit viele Besucher. Die Reinerlöse aus der Bewirtung der Gäste wird Jahr für Jahr einen guten Zweck zugeführt. So spendete Sabine Gollnhuber u. a. heuer an die Team Österreich-Tafel Oberwart Lebensmittel des täglichen Gebrauches, vom Zucker bis zum Mehl und vieles andere mehr, im Wert von 2000.- Euro.Mittlerweile ist das Weihnachtswunderland der Familie Gollnhuber in Bad Tatzmannsdorf, Ortsteil Sulzriegel, mit über 70 Figuren bis über 8 Meter Höhe zu Europas größter privater Ansammlung an aufblasbaren Weihnachtsfiguren geworden.