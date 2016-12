Die Bezirksrundschau schrieb ...

28.12.2016, 00:00 Uhr

… vor 25 Jahren

Ab 1.1.92 ist geplant, den Personenverkehr auf der Bahnlinie Friedberg - Oberwart einzustellen. Dagegen haben sich die Gemeindevertreter mit Gemeinderatsbeschlüssen ausgesprochen und beherzte Mitbürger in einer Bürgerinitiative protestiert.Diese Initiative beschränkt sich nicht nur auf die Aufrechterhaltung des Personenverkehrs Oberwart-Friedberg, sondern fordert die Attraktivierung des Angebots der ÖBB und die Wiedereröffnung der Linie Oberwart-Steinamanger.Die Bürgermeister Michael Racz aus Oberwart und Andreas Wagner aus Steinamanger luden zu einer Informationskundgebung am Bahnhof Rechnitz ein, mit dabei waren auch LH Karl Stix und LHStv. Franz Sauerzopf.In einer flammenden Rede richtete er den Apell, dass die Messestadt Oberwart nicht einfach vom Bahnverkehr abgekoppelt werden darf: Das derzeitige Angebot - drei Stunden Fahrzeit von Oberwart nach Wien mit zweimaligem Umsteigen - sei völlig unattraktiv. Kein anderer Betrieb kann es sich leisten, 40 Jahre lang nichts zu verbessern, wie es bei der ÖBB der Fall ist.

… vor 20 Jahren

… vor 17 Jahren

… vor 15 Jahren

Beim heutigen "Kiddy-Contest 96", wo junge Schlagertalente gesucht wurden, erreichte die 12-jährige Niki Kracher aus Oberwart souverän das Finale der besten 10. Beim großen Finale am 24. November, das auch der ORF live übertrug, sang sie sich mit mihrem Titel "Königin im Kinderstaat" (Lemon Tree) in die Herzen der Zuschauer und damit auf Platz 2.Niki Kracher, deren Vater Reinhard einst als Schlagzeuger bei den "Favorits" tätig war, begann bereits im zarten Alter von 6 Jahren zu singen und wirkte in den darauffolgenden Jahren bei zahlreichen Live-Auftritten und ORF-Produktionen mit.Daher ist es verständlich, wenn sie Sängerin oder Schauspielerin als ihre erklärten Berufsziele nennt.In der Damen Fußball-Landesliga blieben Hetfleisch und Co. im Herbstdurchgang ungeschlagen und peilen den Meistertitel an. Eine kollektiv gute Mannschaft mit den Routiniers Christa Hetfleisch, Monika Berk und der Goalgetterin Kerstin Weber führten ihre jüngeren Teamkolleginnen zum verdienten Herbstmeistertitel. Die junge Garde mit Nicole Neubauer, Abwehrchefin Petra Rolz, Daniela Polster, Nicole Kucher und der stets torgefährlichen Eva Wechsler hat sich gut ins Mannschaftsgefüge eingeordnet und trug wesentlich zum Titelgewinn bei. Einer Erweiterung des kleinen Spielerkaders steht man positiv gegenüber.Klaus Wölfer, Leiter des österreichischen Kulturforums in Rom, wird zum Leiter der Kunstsektion des Bundeskanzleramts bestellt. Die Position des Kulturamt-Leiters war vakant geworden, nachdem Andreas Mailath-Pokorny in die Wiener Stadtregierung wechselte.Wölfer, 1956 in Oberwart geboren, absolvierte nach Jus-Studium die Diplomatische Akademie und trat danach in den Dienst des Außenministeriums. Er arbeitete an der Botschaft in Rom, war Kulturattaché in Belgrad und Leiter des Kulturinstituts in Rom.Viel Anerkennung brachte ihm die Initiative den Garten des Kunstinstituts im Bereich des Museenparks Villa Borghese für Ausstellungsprojekte zur Verfügung zu stellen.