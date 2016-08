Kinderferienwoche in Stadtschlaining war ein Erfolg

29.08.2016, 12:14 Uhr

Die Kinderferienwoche Stadtschlaining fand heuer zum bereits 10. Mal statt.

STADTSCHLAINING. Bei herrlichem Wetter fand letzte Woche bereits die 10. Kinderferienwoche in Stadtschlaining statt. Insgesamt nahmen 58 Kinder teil, denen ein tolles und breitgefächertes Programm geboten wurde.So wurde bereits am Montag das Waldcamp aufgebaut. Der Waldplatz wurde gesäubert, Wege gebaut, Zelte aufgestellt, eine Kugelbahn errichtet und viele Tätigkeiten mit den Kindern erledigt. Zusätzlich wurde vom Künstler Christian Ringbauer eine „Landart“-Aktion durchgeführt.

Kletterpark bis Schwimmbad

Am Dienstag besuchten die Kinder den Kletterpark in Markt Neuhodis sowie das Vogelhaus in Rechnitz. Am Mittwoch ging es zum Baden nach Greinbach, wo sie den ganzen Tag im neuerrichteten Badeteich verbrachten.Donnerstag und Freitag verbrachten die Kinder wieder im Waldcamp. "Wir bauten gemeinsam mit den Kindern eine Bühne, organisierten verschiedene Waldspiele, wurden mit Fladenbrot bei Fam. Tuider verwöhnt und auch die Rettungshundebrigade aus Riedlingsdorf machte eine Vorführung. Mit einer Nachtwanderung und bei Lagerfeuerromantik verbrachten wir eine aufregende Nacht im Wald", berichtet Ringbauer.Den krönenden Abschluss der Kinderferienwoche bildete eine Tanzvorführung auf der neuerrichteten Bühne, welche von Thomas Levonyak mit den Kindern einstudiert wurde.Schlussendlich war es eine wunderbare und schöne Woche. Ein Dank an die Betreuer und vor allem an den Kindern. Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr …