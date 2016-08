Doppelgold für Nico Wiener bei Staatsmeisterschaft

29.08.2016, 06:00 Uhr

Nico und Wolfgang Wiener räumten bei den Outdoor-Staatsmeisterschaften im Bogenschießen ordentlich ab.

SCHREIBERSDORF. Dieses Wochenende ging die ÖSTM Outdoor im Bogenschießen über die Bühne.Nach der Qualifikation lag Nico Wiener mit 706 Ringen vor Vater Wolfgang. Am Sonntag ging es für beide im Goldfinale um den Staatsmeistertitel. Am Ende des Duells hatte Nico mit drei Ringen Vorsprung erneut die Nase knapp vorne. Somit holte er im Einzel Gold vor Wolfgang Wiener, der sich über Silber freuen durfte.Gemeinsam mit Wolfgang und Franz Geiszler schaffte Nico zudem den Staatsmeistertitel in der Mannschaft. "Das abermalige Gold ist wirklich super für. Ich danke allen, die mich stets unterstützen - vor allem meiner Familie und den Sponsoren Beiter und Ribos", freute sich Nico.