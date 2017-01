Nach Niederlage gegen Bonn locker im Cup-Viertelfinale

23.01.2017, 09:58 Uhr

Die Redwell Gunners absolvierten drei Spielen binnen sechs Tagen gegen Wien, in Bonn und Wr. Neustadt.

OBERWART. In der Meisterschaft läuft es bei den Gunners nach Wunsch. Im 100. Meisterschaftsspiel von Kapitän Sebastian Käferle gab es ein klares 81:56 gegen BC Vienna.Im FIBA Europe Cup setzte es bei Gruppenfavorit Bonn die erwartete Niederlage. Die Hausherren wurden von Beginn weg ihrer Favoritenrolle gerecht und führten nach zehn Minuten 34:21. Sie bauten bis zur Pause den Vorsprung auf 17 Punkte (51:34) aus. Am Ende feierte die Telekom Baskets einen ungefährdeten 96:69-Erfolg.Trainer Chris Chougaz: „Es war für uns sehr anstrengend, drei Tage nach unserem letzten Liga-Spiel nach Bonn zu reisen. Wir hatten heute nur drei große Spieler dabei. Durch unsere wechselnde Verteidigung haben wir versucht, Bonn vor Probleme zu stellen, was uns aber nur phasenweise gelungen ist. Ich bin stolz auf unsere Mannschaft. Wir haben ein kleines Team aus einem 8.000-Seelen-Dorf. Die Erfahrung, die wir im FIBA Europe Cup sammeln konnten, hat uns sehr geholfen.“

Klare Sache im Cup

Ein Lehrspiel wurde das Cup-Achtelfinale bei den Red Devils Wr. Neustadt. Schon im ersten Viertel stand der Sieger fest, denn Oberwart führte mit 41:7. Die jungen Österreicher bekamen viel Spielzeit. Zur Pause lagen die Gunners mit 66:11 voran.Auch nach Seitenwechsel lief das Spiel in eine Richtung und Oberwart holte sich mit einem 127:29 das Ticket fürs Viertelfinale, das am 10. Feber in Oberwart stattfindet (19.30 Uhr).