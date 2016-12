Oberwart spielte ein erfolgreiches Turnier in Güssing

11.12.2016, 22:18 Uhr

Die Vorrunde

Man wurde in der Vorrunde in Gruppe A gelost. Neben dem Gastgeber Güssing hatte man noch Pinkafelds Reserve und Kirchfidisch als Gegner. Das erste Spiel gegen Kirchfidisch konnte man mit 6:2 gewinnen. Torschützen gegen Kirchfidisch waren 4x Thomas Herrklotz und jeweils 1x Robert Horvath sowie Marc Farkas. Zwischen dem 1. und 2. Gruppenspiel hatte man 3 Spiele Pause. In Gesprächen die die Mannschaft in der Pause führte konnte man schon hören das die Spieler selbst meinten das sei die sogenannte Todesgruppe, weil irgendwie die stärksten Mannschaften darin waren.

Der Finaltag

Das zweite Gruppenspiel gegen Pinkafelds Reserve war schon ein hartes Stück Arbeit, denn die jungen Spieler aus Pinkafeld gingen ordentlich stark in den Zweikampf. Nachdem Thomas Herrklotz das 1:0 machte konnten die jungen Pinkafelder sofort mit dem nachfolgenden Konter ausgleichen. Danach ging es hin und her bis Oberwart wieder in Form von Herrklotz das 2:1 machte. Danach folgte ein Eigentor und ein Tor von Müllner zum 4:1 Endstand.Nach dem Spiel fragte ich den Tormann der Pinkafelder U23 ob das 3:1 wirklich ein Eigentor war oder ob sich die Turnierleitung nur verschaut hat, aber auch dieser bestätigte das es ein Eigentor war denn der Ball wäre sonst an die Bande gegangen und nicht ins Tor.Im letzten Gruppenspiel spielte man gegen den Gastgeber aus Güssing. Nachdem Spiel gegen Pinkafeld war dieses ein noch spannenderes und engeres Spiel, den bei den Spielern gingen auch schön langsam die Kräfte aus. Oberwart konnte sich eine 2:0 Führung durch Tore von Penzinger und Gerencser heraussspielen aber in letzter Sekunde konnte Güssing noch den für die Güssinger erleichtendern Ausgleich und den damit verbundenen Gruppensieg feiern.Am Ende gab es für Oberwart in der Vorrunde 7 Punkte, also in 3 Spielen schon fast mehr wie in der gesamten Herbstsaison wobei die Halle schon ganz anders ist als der Rasen. Einzig allein die Tordifferenz entschied das Oberwart auf Platz 2 mit einer Tordifferenz von +7 landet und Güssing mit +11 auf Platz 1.In Gruppe B hatten sich Pinkafeld als Gruppensieger (4 Siege) und Tobaj (2 Siege, 2 Niederlagen) für den Finaltag qualifiziert.Oberwart traf am Finaltag in der Gruppenphase auf Pinkafeld, AKA Burgenland U18 und Vienna U18. Gegen die AKA Burgenland U18 konnte man sich mit 2:1 durchsetzten, gegen die Vienna U18 gelang ein 3:3 und gegen Pinkafeld gelang ein 4:1-Sieg.Im Kreuzspiel spielte man wie in der Vorrunde gegen den Gastgeber aus Güssing wobei man sich in diesem Kreuzspiel mit 5:0 durchsetzen konnte. Im Finale wartete der Burgenlandligagegner aus Stegersbach auf Oberwart. Hierbei setzte es die einzige Niederlage in diesem Turnier. Hier musste sich Oberwart mit 6:3 geschlagen geben. Dennoch wurde man guter 2. Platz.Torschützenkönig wurde Thomas Herrklotz mit 15 Toren.