Redwell Gunners bezwingen Apoel Nikosia

05.01.2017, 08:43 Uhr

Mit großem Siegeswillen setzten sich die Gunners mit 79:74 in einer engen Europacup-Partie gegen die Zyprioten durch.

OBERWART. Die Redwell Gunners starteten erfolgreich ins neue Jahr. In der 2. Gruppenphase des FIBA Europe Cup ging es Mittwochabend zuhause gegen das Topteam Apoel Nikosia aus Zypern.In einem offenen Spiel hatten die gunners zunächst den besseren Start, vor allem McNealy vermochte zu punkten. Dennoch ging es mit einem knappen 19:21 für die Gäste ins zweite Viertel. Auch im zweiten Abschnitt blieb das Spiel eng und es konnte sich kein Team entscheidend absetzen und die Führung wechselte zwischendurch. Zur Halbzeit stand es 42:42, was auf besonders viel Spannung für die zweite Hälfte erwarten ließ.

Gunners nutzten Chancen

Nächste Spiele

Das dritte Viertel eröffnete Nikosia mit einem 7:0-Run, doch Oberwart konterte mit einem 10:2-Run und holte sich die Führung wieder retour. Beide Teams zeigen sich mit guter Trefferquote und die Gunners retten ein 59:58 ins Schlussviertel.Es blieb knapp, die Gäste gleichen eine Mehrpunkte-Führung der Gunners bei 66:66 wieder aus, doch Oberwart zieht wieder leicht davon. Im Finish sind die Gäste zu Fouls gezwungen und das führt zu einigen Freiwürfen. Diese zusätzlichen Chancen nutzten die Gunners aus und holten am Ende einen 79:74-Heimsieg.McNealy 24, Cumberbatch 23, Jackson 12, Kuakumensah 7, Traylor 6, Blazevic 4, Käferle 3Bereits am Sonntag, 8. Jänner, geht es um 19 Uhr in der Meisterschaft mit dem Auswärtsspiel bei der BC Vienna weiter. Am Sonntag, 15. Jänner, empfängt Oberwart zuhause die BC Vienna um 17 Uhr.Am Mittwoch, 11. Jänner, steht um 19 Uhr in der Sporthalle Oberwart das nächste Europacupspiel auf dem Programm. Gegner ist Vytautas Prienu aus Litauen.