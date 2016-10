Filmabend: DAS BRANDNEUE TESTAMENT

GOTT EXISTIERT - ER LEBT IN BRÜSSEL

Das brandneue Testament provoziert mit einem skurrilen Szenario die religiösen Emotionen und Vorstellungen seiner Zuschauer: Gott lebt mit Frau und elfjähriger Tochter Ea in einer Wohnung in Brüssel...Dieser Film ist eine satirische Komödie, die mit zahlreichen Anspielungen nicht nur christliche religiöse Glaubensaussagen in ihr Gegenteil verkehrt, damit aber gerade zu einem neuen Nachdenken über Gottesvorstellungen und biblisch-christliche Welt- und Menschenbilder herausfordert.Platzreservierung ist nicht notwendig.Eintritt: freiwillige Spenden