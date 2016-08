Transporteur Michael Hofstädter hatte dreifach Grund zum Feiern

31.08.2016, 00:01 Uhr

von Hofi's Transporte aus Arbing am 13. August. Der Transportunternehmer feierte mit Freunden und Wegbegleiter am Brandstätter Hof in Rechberg 25 Jahre Hofi sowie seinen 50. Geburtstag. Außerdem erhielt er aus den Händen von, Wirtschaftskammer (WK), und, WK-Fachgruppenobmann-Vize, die Wirtschaftsmedaille der WK. Arbings Bürgermeisterüberreichte ein Geschenk.