Gemeinsam unterwegs – Tag des Denkmals 2016

30.08.2016, 14:40 Uhr

Der Tag des Denkmals 2016 rückt historische Pilgerwege, Verkehrswege und Themenstraßen in den Mittelpunkt und präsentiert aktuelle Restaurierungsarbeiten des Bundesdenkmalamtes.

BEZIRK PERG. Unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs“ lädt das Bundesdenkmalamt am 25. September zum österreichweiten Tag des Denkmals 2016. In Oberösterreich öffnen insgesamt 41 denkmalgeschützte Objekte bei freiem Eintritt ihre Tore. Darunter Kirchen, Klöster, Schlösser, Villen, historische Eisenbahnen etc. Spezielle Führungen und Präsentationen ermöglichen dabei einen besonderen Blick auf unser kulturelles Erbe und zeigen Fortschritte und Ergebnisse aktueller Restaurierungsarbeiten des Bundesdenkmalamts.

Auch im Bezirk Perg gibt es einige Programmpunkte:- Schloss Greinburg- Historisches Stadttheater Grein- Pfarrkirche Katsdorf- KZ Gedenkstätte Mauthausen- Geschichtlicher Spaziergang PergkirchenDas detaillierte Programm des Tages des Denkmals ist unter www.tagdesdenkmals.at abrufbar.