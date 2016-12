S-Bahn-System ab Sonntag im OÖ Zentralraum

09.12.2016, 16:09 Uhr

OÖ, BEZIRK PERG. "Der weitere Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist für den Großraum Linz unerlässlich. Wir wollen, das immer mehr Pendler auf den öffentlichen Verkehr umsteigen, rasch und komfortabel ihr Ziel erreichen und dabei das Straßennetz entlasten. Daher bringen wir mit kommenden Sonntag die neue S-Bahn auf Schiene", sagt Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner.Mit der Fahrplanumstellung am 11. Dezember erhält der Oberösterreichische Zentralraum ein S-Bahn-System. Mit dem neuen Konzept werden fünf Regionen mit dem Hauptbahnhof Linz verbunden. Alle Linien werden zwischen 05:30 und 23:30 an allen sieben Wochentagen mit einem durchgehenden Stundentakt versorgt. In der Hauptverkehrszeit – also am Morgen nach Linz, am Abend und Nachmittag ab Linz – wird der Takt weiter verdichtet. Das einfache Angebot soll die Flexibilität der Kunden erhöhen und das lästige Suchen nach Zugverbindungen ersetzen. Längere Arbeitszeiten oder ein früherer Feierabend seien damit leichter möglich, da sichere und punktgenaue Verbindungen bestehen."Fünf Regionen erhalten eine optimierte Anbindung an die von Linz weiter führenden Fernverkehrszüge und zu den städtischen öffentlichen Verkehrsmitteln. Die täglichen Wege werden so für Berufspendler, Schüler und Auszubildende stau- und stressfrei. Für all jene, die das attraktive Konzept testen möchten, gibt es am 17. Dezember den ersten S-Bahn-Tag. An diesem Tag können alle Neugierigen und mögliche zukünftigen Kunden gratis mit der S-Bahn auf allen fünf Strecken unterwegs sein", so das Land OÖ.