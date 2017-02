Vollmondnachtwächter-Ortsrundgänge boomen im Donaumarkt!

12.02.2017, 21:03 Uhr

Die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Tourismusverband ermöglicht in Kürze die Installierung einer großen informativen Schaufenster-Auslage im stark frequentierten Donaupark Mauthausen, um so auch Nicht-Mauthausener von den positiven Seiten des Donaumarktes zu überzeugen.

Der Boom der Kabinenschifffahrt auf der Donau soll mit Kooperationen mit der Gedenkstätte, dem Tourismusverband und den Austria-Guides genützt werden, um so international positiv die interessante historische Geschichte von Mauthausen zu bestätigen. Die weltweit agierende Schifffahrtsgesellschaft "Avalon" wird heuer insgesamt acht Mal in Mauthausen anlanden und den Teilnehmern ein interessantes Programm bieten.Mit Museumsberater Mag. Franz Pötscher ist eine zeitgemäße Adaptierung des Heimatmuseums geplant. Das österreichweit einzigartige Apothekenmuseum wird auch heuer wieder mit Workshops bei denen jeder Teilnehmer Tabletten und Salben in Eigenregie erzeugen kann die Besucher begeistern.