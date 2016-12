OÖ-Derby: Perger Volleyballmädels erwischen keinen guten Tag

05.12.2016, 09:52 Uhr

PERG. Eine 0-3 Niederlage setzt es für die Volleyballerinnen der SG Prinz Brunnenbau Volleys im OÖ-Derby gegen ASKÖ Linz/Steg. Vor 200 Zusehern in der Sporthalle der BG/BRG Urfahr in Linz gewinnen die Favoritinnen aus Linz klar in drei Sätzen. "Wir waren im Angriff heute einfach zu vorsichtig und haben keinen guten Tag erwischt. Natürlich haben wir uns gegen Linz eine Chance ausgerechnet, aber dafür müssen wir eine bessere Leistung zeigen", erklärt Pergs Co-Trainer Wolfgang Stockreiter.

Nächste Spiele:

Die Linzerinnen entscheiden die ersten beiden Sätze klar für sich. Erst im dritten Durchgang können die Außenseiterinnen aus Perg mithalten. Verbissen kämpfen sie sich an die Linzerinnen ran, gleichen noch kurz vor Satzende aus und wehren dabei mehrere Matchbälle ab. Am Ende setzen sich die Gastgeberinnen aber mit 27-25 durch und entscheiden das Spiel für sich. "Der dritte Satz war wirklich gut. Das ist auch unsere Form aktuell. Spielen wir so das ganze Match, dann hätten wir die Linzerinnen heute fordern können", hadert Stockreiter.Bereits am Donnerstag geht es für die Perger Prinzessinnen weiter. Sie empfangen zu Hause den VC Tirol. Gespielt wird um 16:30 in der Donauwell Arena.ASKÖ Linz/Steg - SG Prinz Brunnenbau Volleys 3 - 025-16 (20 min), 25-12 (19 min), 27-25 (27 min)Topscorer: Vicky Savard 17, Marina Kuten 12, Margaret Riley 8 bzw. Eva Freiberger 8, Eva Marko 6, Sanda Gavric, Lisa Kern je 508.12. SG Prinz Brunnenbau Volleys - VC Tirol10.12. ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt - SG Prinz Brunnenbau Volleys17.12. SG Prinz Brunnenbau Volleys - VBV Trofaiach/Eisenerz