Dirndltal-Team startet beim Dolomitenmann

verabschiedeten sich Familie, Freunde, Gemeinde, Tourismusverband, Sponsorenund Fans von den Top-Athleten Othmar Fuxsteiner, Christian Seidl (beide ausFrankenfels), Johannes Mellmer (aus St. Georgen/Leys) und Mathias Wenzel(aus Waidmannsfeld bei Wiener-Neustadt), dem "Team-Dirndltal".Dieses Quartett geht am 10. September beim härtesten Staffelwettbewerb, dem"Dolomitenmann", an den Start. Vor der eindrucksvollen Dolomitenkulisse inLienz, Osttirol, werden sie gemeinsam mit über hundert Teams aus der ganzenWelt an ihre psychischen und physischen Grenzen gehen. Schon zum 29. Malwerden sich die Mannschaften in der Alpenmetropole in einer der härtestenTeamwettbewerbe im Berglauf, Paragleiten, Wildwasserkajak und Mountainbikemessen.Bergläufer Othmar Fuxsteiner erläutert: "Gestartet wird mit dem Berglauf,der auf einer zwölf km Laufstrecke mit einem Höhenunterschied von über 1.800m geführt wird. Am Kühbodentörl übergebe ich an Paragleiter JohannesMellmer. Dieser gleitet von den Dolomiten Richtung Moosalm, dort erfolgteine Zwischenlandung ein kurzer Lauf und dann hebt er ab zum zweitenGleitflug nach Leisach ab". Mountainbiker Christian Seidl führt fort: "Ichübernehme vom Paragleiter. Mein Weg führt auf den Hochstein mit 1.300 mHöhenunterschied und schließlich rase ich die Skipiste H2000 steil bergab.Das Finale setzt der Kanute Mathias Wenzel, der die Drau durchschwimmt undvon 7 Meter Höhe sich ins Boot katapultieren wird. Darauf folgt der Kampfgegen die Isel." Gemeinsam läuft das Dolomiten-Quartett ins schließlich insZiel. Ca. 45.000 begeisterte Zuschauer werden die Athleten anspornen."Der Beitrag der Sponsorenfirmen Hewesan, Zimmerei-Wutzl, Raika,Thennemayer, Weber, Haslaustube, Stadler-Sport, Pemsel-Sport, Lietz,-Radshopund schließlich Tourismusverband Pielachtal und Marktgemeinde Frankenfelsermöglichen uns dieses unvergessliche und großartige Sporterlebnis." Freutdas das "Team-Dirndltal".