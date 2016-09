Tag der offenen Hoteltür im Hotel Alpendorf

Haben Sie schon einmal einen begehbaren Kühlschrank gesehen? Wissen Sie, wieviele Handtücher am Tag im Hotel verbraucht werden, wieviele verschiedene Produkte Sie auf dem Frühstücksbuffet finden oder wieviele Schafe und Lämmer auf den Pisten der Ski amadé Rasenmäher spielen?Diese und viele weitere interessante Fragen und Antworten erhalten Sie am 09.10.2016 zum ersten Tag der offenen Hoteltür im Aktivhotel Alpendorf.

Der Tag der offenen Hoteltür findet von 11.00 bis 16.00 Uhr statt.Und das erwartet Sie im Detail:Jeweils zur vollen und halben Stunde starten unsere Hotelführungen mit Chefin Sylvia Unterkofler, die gerne mit tausend Fragen gelöchert wird. Gestartet wird an der Rezeption weiter zur Besichtigung der Hotelzimmer, den Wellnessbereich, die Restaurants und die Küche.Im Restaurant begleiten Sie derr Restaurantleiter Philip und Lehrling Niki. Es erwarten Sie folgende Stationen:* Cocktailmixen - kreiiere deinen eigenen Lieblingscocktail* Service am Gast - wie wird ein 5-gängiges Menü serviert?* Serviettenkunst - staune über die unzähligen MöglichkeitenIn der Küche begleiten Sie die Küchenchefin Petra und Lehrling Georg. Es erwarten Sie folgende Stationen:* Gerätekunde - wie wird z.B. unser hausgemachtes Eis produziert?* gemeinsam kreative Wraps kreierenEine Anmeldung zum Tag der offenen Hoteltür ist nicht erforderlich.Treffpunkt ist von 11.00 bis 16.00 Uhr an der Rezeption. Parkplätze sind direkt vor dem Hotel Alpendorf vorhanden.