Am Sonntag den 16. Oktober 2016 findet der 1. Volksmusiktag im Außerfern statt.

Beginn: 11:00 Uhr mit einer Messe in Kaisers / St. Anna Kirche.

Um 13:00 Uhr im GH Alpenhof in Kienberg das Sänger- und Musikantentreffen.

Mitwirkende Gruppen: Die Steeger Bömische, Evi & Maria, Die Halbvollen,

Schloßanger Geigenmusig, d`Lechwogga und der Bockbach Zwoagsang.

Musik und Gesang für alle Freunde der echten Volksmusik.