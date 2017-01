Filipa Cardoso zur "Nacht des Fado" in Ried

RIED. Nach ihrer ersten Österreich-Tournee 2013 gastiert Filipa Cardoso im Rahmen „Der Nacht des Fado“ im KiK Ried.2004 gewann sie die prestigeträchtige „Grande Noite do Fado“ im Lissabonner Coliseum. Seitdem sang sie nicht nur in allen wichtigen Konzertsälen und Fado-Häusern Portugals, sondern tourte auch erfolgreich durch Frankreich, Holland, Belgien, Spanien und die USA. Ihr Debut-Album „Cumprir seu fado“ wurde vom Musiker/Komponisten/Sänger Jorge Fernando produziert.Als Begleitband gastiert erneut das portugisische Gitarren-Trio rund um Carlos Leitao in Österreich.

Fado – der Blues Portugals

Information

Ob sich der Fado aus den Gesängen der portugiesischen Seeleute oder aus brasilianischen Musikstilen entwickelte ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Seinen Ursprung hat er in den Armenvierteln Lissabons. Bis heute blieb der Fado auch die „Stimme des Volkes”, wenngleich Weltstars wie Mariza den Blues Portugals in die größten Opernhäuser der Welt tragen.Zu sehen ist Cardoso am Samstag, 28. Jänner, um 20 Uhr im KiK Ried. VVK sind zum Preis von 20 Euro bei Thalia Ried und den Raiffeisenbanken der Region Ried erhältlich.