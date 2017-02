Jahresschlussfeier des Bezirks-Seniorenbund Ried

14.02.2017, 09:08 Uhr

Einen Rückblick auf das arbeitsreiche Jahr gab Unfried. So gab es Bezirksmeisterschaften im Stockschießen, das Innviertel-Stockturnier, die Bezirksmeisterschaften und das Turnier im Kegeln, einen Bezirkswandertag, organisiert von der OG Pramet, einen Bezirks-Rad-Wandertag, veranstaltet von der OG St. Georgen, eine von Max Brandl organisierte Tages-Radfahrt in Weilbach und zwei von Franz Rachbauer und Alois Jenichl geplante dreitägige Radfahrten nach Bayern.

Mit dem Verdienstzeichen in Bronze wurden Monika Berger und Maria Litzlbauer aus Waldzell, Christine Bortenschlager aus Senftenbach, Marianne Koppelstätter aus Weilbach, mit dem Ehrenzeichen in Silber Christl Falkinger aus Andrichsfurt, mit dem Ehrenzeichen in Gold Gerlinde Schaubeder aus Gurten und Leopoldine Schaubeder aus Lambrechten ausgezeichnet.Franz Ebner, der neue Landesgeschäftsführer, stellte sich vor. Er wies auf die Bedeutung des Seniorensportes, der mithilft die Senioren gesund und fit zu halten, hin.