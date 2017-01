Unterwegs zur Europameisterschaft

16.01.2017, 21:12 Uhr

Ende November hat Andreas Strobl beim Tierbeurteilungswettbewerb im Rahmen der „Agraria Wels“ überzeugt. Er hat unter mehr als 80 Schüler/innen, die an diesem Bewerb teilgenommen haben, die beste Beurteilung erzielt und damit die Meisterschaft der landwirtschaftlichen Fachschulen Oberösterreichs gewonnen. Seine Mitschüler/innen und seine Lehrer/innen haben sich über diesen Erfolg sehr gefreut.

„Bei der Beurteilung von Kühen geht es vor allem darum, die Qualität eines Tieres ohne größere Hilfsmittel zu erkennen. Wichtig ist dabei, auf die Größe, den Rücken, die Bemuskelung und auch auf das Euter sowie auf einige weitere Kriterien zu achten“, erzählt Andreas Strobl, der die zweite Klasse der Landwirtschaftsschule Otterbach besucht. Andreas hat sich unter Leitung von Lehrer Wolfgang Mitter rund zwei Monate auf den Wettbewerb vorbereitet und ist auch vom elterlichen Betrieb gewohnt, genau auf die Qualität der Tiere zu achten. „Beim Wettbewerb gibt es eigentlich zwei Teile. Man muss eine Kuh, die aus einer Vierergruppe zufällig ausgewählt wurde, mit Punkten genau bewerten und man muss dann die vier Kühe nach ihrer Qualität reihen. Dafür hat man rund 20 Minuten Zeit und als Hilfsmittel darf man nur einen Zollstab verwenden“, so der junge Landesmeister, der mit großer Begeisterung in der Landwirtschaft arbeitet.Der „Animal Judgement competion by young students“ (CJAJ), sozusagen die Europameisterschaft der Tierbewertung für Jugendliche bis 25 Jahren, findet Anfang März auf der „Paris International Agricultural Show 2017“ statt. Andreas bereitet sich, als Mitglied des österreichischen Teams, intensiv auf diesen Wettbewerb vor und ist gerade dabei, die entsprechenden englischen Fachausdrücke zu lernen. Er wird von den Lehrer/innen aus Otterbach und einem Absolventen, der 2013 beim Wettbewerb sehr erfolgreich war, gecoacht. „Ich bin schon gespannt, wie es in Paris laufen wird. Beim Wettbewerb müssen wir zwei Rassen bewerten, mit denen ich bisher noch wenig Kontakt hatte, aber das wird schon klappen. Ich freu‘ mich jedenfalls auf den Aufenthalt in Paris“, so der angehende Landwirt.Andreas kennt sich in der Landwirtschaft ausgezeichnet aus, weil seine Eltern einen Hof mit 25 Milchkühen und einen zweiten Hof mit Mastvieh bewirtschaften. Seine Lieblingsfächer in der Schule sind Tierhaltung und die Arbeit in der Schlosserei. Er plant neben der landwirtschaftlichen Ausbildung auch noch einen Lehrabschluss als Schlosser zu machen. „Andreas hat uns beim großen Umbau in den letzten Jahren – wir haben einen neuen Stall und neue Fahrsilos gebaut – bereits sehr geholfen und wir freuen uns, dass er so geschickt ist und jetzt zur Europameisterschaft fahren darf“, sind sich seine Eltern Maria und Gerhard Strobl, Stummer in Wippenham, einig. Sie freuen sich sehr, dass Andreas von der Landwirtschaft schon immer begeistert war und sich besonders für die Tierhaltung und -zucht interessiert.Die ganze Landwirtschaftsschule Otterbach aber auch die gesamte Gemeinde Wippenham drücken Andreas Strobl beim Wettbewerb in Paris die Daumen!