19.12.2016, 04:27 Uhr

Der Zoo Salzburg

Mit rund 1.200 Tieren von 140 Arten bietet der ehemalige „Tiergarten Hellbrunn“ ein spannendes Erlebnis. Von der Zwergmaus bis zum Breitmaulnashorn sind Lebewesen aller Größenordnungen vertreten – und von verschiedenen Kontinenten. Ein besonderes Herzstück des Zoos ist der Afrikateil mit großzügiger Savannenanlage und Löwenhaus. Eurasien lockt etwa mit dem Roten Panda, Alpensteinböcken und Braunbären. Aus Amerika bekommen Sie unter anderem Faultiere und einen Flachlandtapir zu sehen. Australien ist beispielsweise durch Parmakängurus vertreten.



Die einzigartige Zoolandschaft in Hellbrunn

Das 14 Hektar große Gelände bietet Platz für großzügige Freianlagen. Dem Zoo Salzburg ist es ein Anliegen, die Tiere in möglichst naturnahen Gehegen zu halten. Die Eigenschaften der spezifischen Lebensräume verbinden sich dabei mit den landschaftlichen Besonderheiten Hellbrunns: von den imposanten Felswänden bis zur hügeligen Auenlandschaft.



Vom Nachtzoo bis zum Streichelzoo

Die jährlich rund 300.000 Besucher erwarten immer wieder spezielle Programm-Highlights. Bei den heimischen und exotischen Wildtieren gibt es auch immer wieder Tierbabys zu sehen. Über eine Kuscheleinheit freuen sich die Haustiere im Arche-Streichelzoo. Ein besonderes Erlebnis ist der Nachtzoo freitags und samstags im August und September. Entdecken Sie bis 22:30 Uhr, wie die Tiere nach einem heißen Sommertag so richtig aktiv werden!



Ein Zoo mit Geschichte

Das Gebiet des heutigen Zoos im Süden der Stadt Salzburg war bereits ab dem 15. Jahrhundert erzbischöflicher Wildpark. Die Anlage Hellbrunn mit Schloss, Wasserspielen und Tiergarten wurde ab 1612 von Erzbischof Markus Sittikus geplant und 1619 fertiggestellt. Heute ist der Salzburger Zoo ein modernes Natur- und Artenschutzzentrum – und ein Highlight für Kinder!

