Elf Verletzte bei Unfall auf A10

28.08.2016, 18:45 Uhr

Stau-Ende übersehen

Ein 72-jähriger Deutscher der mit seiner 73-jährigen Frau unterwegs war und sein Wohnmobil auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn Richtung Deutschland lenkte übersah aus bisher unbekannter Ursache das Stauende und prallte zuerst gegen das Heck eines vor ihm fahrenden deutschen Pkw eines 30-jährigen Deutschen. Der Pkw drehte sich durch den Zusammenstoß ein und streifte dabei den rechts auf der Abbiegespur vorbeifahrenden Pkw einer 44-jährigen Deutschen, die ebenso ins Schleudern geriet und sich anschließend einmal überschlug. Der Pkw kam am rechten Fahrbahnrand auf den Rädern zu stehen. Der Pkw des 44-Jährigen kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.

Mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus

Zwölf Kilometer langer Stau

Das Wohnmobil prallte in weiterer Folge noch gegen das Heck eines auf der Überholspur stehenden Pkw einer 43-jährigen Serbin, wodurch dieser nach vorne rollte und gegen das Heck des davor stehenden Pkw eines 43-jährigen Deutschen prallte. Der Lenker des Wohnmobiles wurde unbestimmten Grades und zehn weitere Personen leicht verletzt. Eine Person wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 6 ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Sechs Personen wurden mit vier Fahrzeugen des Roten Kreuzes ins Landes- bzw. Unfallkrankenhaus zur weiteren Untersuchung abtransportiert.Durch den Verkehrsunfall waren zwei Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Deutschland sowie die Abbiegespur in Richtung Wien blockiert. Die A10 Tauernautobahn musste in der Zeit zwischen 10.20 Uhr und 11.40 Uhr für den gesamten Verkehr teilweise gesperrt werden. Es kam zu einem 12 Kilometer langen Rückstau. Die vier Autos sowie das Wohnmobil mussten abgeschleppt werden. Ein Alkovortest bei den am Verkehrsunfall beteiligten Lenkern verlief negativ.