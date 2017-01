Rainbows startet neue Gruppen

10.01.2017, 14:26 Uhr

Kindern Halt geben

Neue Gruppen starten im März

Unterstützung bietet hier der Verein Rainbows, der seit 1991 Kinder und Jugendliche und deren Eltern in dieser schwierigen Lebensphase begleitet. „Wir wollen den Kindern in dieser stürmischen Zeit Halt geben und ihnen in ihrer neuen Lebenssituation Perspektiven aufzeigen. In unseren kleinen, altershomogenen Gruppen können wir auf jedes einzelne Kind mit seiner speziellen Familiensituation entsprechend eingehen, erklärt Eva Gitschthaler, Landesleiterin von Rainbows-Salzburg.Im März starten in der Stadt Salzburg, Thalgau und/oder Seekirchen, St. Johann, Zell am See und Tamsweg die neuen Gruppen. In zwölf wöchentlichen Gruppentreffen werden die Kinder von speziell ausgebildeten Mitarbeitern angeregt, ihre Gefühle rund um die Trennung auszudrücken - im kreativen Tun, gestaltend, spielerisch oder erzählend. „Wir sagen den Kindern gleich zu Beginn, dass alles, was sie erzählen, in der Gruppe bleibt. Das ist oft eine große Erleichterung für sie, weil sie trotz der Enttäuschung und der Wut auf ihre Eltern niemandem weh tun wollen“, so Gitschthaler. Für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren werden spezielle YOUTH-Gruppen angeboten.