SALZBURG. Rund um das Schloss Leopoldskron wird als Stationendrama in den Gärten und in der Parkanlage am 31.8. (18:00 Uhr) zum letzten Mal "Queens and Kings" von Shakespeare aufgeführt.Das besondere an der Aufführung im Park ist der entspannte Charakter. "Shakespeare im Park: Queens and Kings" ist als Stationendrama angelegt – festes Schuhwerk wird empfohlen und zur Stärkung kann mit dem Ticket ein Picknickkorb erworben werden. Die Aufführungen finden im Freien und nur bei guter Witterung statt. Gegebenenfalls werden Ersatztermine angeboten.

Bereits das dritte Jahr im ParkWährend die "Lovers and Fools" 2014 und 2015 den Park unsicher machten, folgen 2016 die "Queens and Kings". Die leidenschaftlichsten "Royals", die die Feder des Barden auf Papier bannte, erwachen im Park zum Leben.Einlass und Picknick beginnen um 17:00 Uhr, Beginn der Aufführung ist um 18.00 Uhr. "Queens and Kings" dauert etwa 90 Minuten (keine Pause).- Mit dem Ticket kann ein Picknickkorb erworben werden. Die leeren Körbe werden am Ausgang entgegengenommen.- An der Abendkassa gibt es Picknickkörbe nach Verfügbarkeit. Für Kinder wird der Inhalt abgewandelt.- Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken ist leider nicht möglich.- Aufgrund der begrenzten Anzahl an Parkplätzen empfehlen die Veranstalter die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.- Die Veranstalter empfehlen festes Schuhwerk für die Parkanlagen. Der Weg durch den Park ist nicht befestigt.Ticket Erwachsene: € 32,-Ticket Kinder: € 16,-Picknickkorb für 2 Erwachsene: € 35,-Picknickkorb für 1 Erwachsenen: € 25,-Picknickkorb für 1 Kind: € 15,-Prosecco, Wasser, Ciabatta, mediterranes Gemüse mit Babymozzarella und Basilikumpesto, San Daniele Schinken mit Oliven und Parmesanspäne und 1 SchokomousseEmotion Himbeere Birne, 1 Jourgebäck mit Schinken, 1 Jourgebäck mit Käse, 1 Schokomousse, 1 Apfel