Wintercup Sportklettern Boulderjam

Der unter Nachwuchskletterern und Profis beliebte „Wintercup Sportklettern“ startet wieder.Rechtzeitig zum Einzug der Kälte und den ersten Schneeflocken sind alle Kinder von U8 bis U16 (Geburtsjahr zwischen 2002 und 2011), die Spaß am Bouldern haben, in die Boulderbar Salzburg herzlich eingeladen.Eine Zugehörigkeit zu einem speziellen Verein oder Land ist keine Voraussetzung.Teilnahmebedingung: Gesund, sportlich und Spaß am gemeinsamen Bouldern. Rechtzeitig anmelden. Der Event ist auf 100 Teilnehmer limitiert.Bis zu 15 Boulder werden, abgestimmt auf die Klassen und Levels (Breitensport, Profi), von dem sehr kreativen Schrauberteam der Boulderbar, an die Kletterwände gezaubert.Schiedsrichter kümmern sich um eine korrekte Wertung mit Zonen, Tops und die dazu nötigen Versuche.Die Breitensportler (Hobbykletterer) werden in den Klassen U10 bis U14 getrennt von den Profis gewertet.

Moderiert wird der Wettkampf von Laurenz Rudigier, der selbst Kindergruppen in Werfen trainiert und uns schon im Jänner in der Südwand Anif erfolgreich sein Debüt als Entertainer gegeben hat.Für das körperliche Wohl sorgt das Bistro der Boulderbar.Zuschauer herzlich willkommen. Teilnamegebühr 10Euro ist am Wettkampftag bei der Registrierung zu entrichten.Anmeldung auf der Event-homepage Keine Nachnennung möglich.19.11.2016 - Boulderbar:

Registrierung öffnet um 08:00Start Boulderjam für alle von 09:00 bis ca. 12:30Siegerehrung: 13:45Hier geht es zur Event-Homepage Veranstalter: USC SiezenheimSei dabei, zeig was du schon kannst!Diese Kletterer haben sich schon angemeldet. Starter