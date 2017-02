Große Faschingsparty der Union Sigharting

AT

SIGHARTING. Rein ins Kostüm und ab geht's in den neu renovierten Saal des Ristorante Picante. Dort findet am Freitag, dem 17. Februar, ab 19 Uhr die Faschingsparty der DSG Union Sigharting statt. Zum Empfang gibt's Gratis-Sekt. Musik kommt vom Pult: DJ Roland Schauer wird der Faschingsmeute einheizen. Der Eintritt ist frei – freiwillige Spenden gehen an Debra Austria.