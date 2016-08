WPoS holt "Solisten auf's Podium"

30.08.2016, 21:05 Uhr

aus St. Willibald besonders hervorzuheben. Er war in jungen Jahren selbst Mitglied des WPoS und ist seit 2014 Solohornist des Orchesters der Wiener Staatsoper und der Wiener Philharmoniker.

Am Podium werden weiters(Oboe),(Trompete),(Sopran) und(Bassklarinette) solistisch für ein abwechslungsreiches Programm und Musik aus verschiedensten Stilrichtungen sorgen. Eine Premiere wird auch der Klarinettenchor unter der Leitung von Katharina Eckerstorfer bieten. Dieser besteht - wie der Name sagt - nur aus Klarinetten, dafür sind von Es-Klarinette bis Kontrabassklarinette alle Arten dieses Instruments enthalten. Ein Highlight, worauf man gespannt sein darf!Das Konzert findet am, umin derstatt. Karten sind bei allen Musikern des WPoS sowie unter www.wpos.at erhätlich.