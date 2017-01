Schöner geht's nicht: Genuss-Schneeschuhtour auf die Gemeindealpe

27.01.2017, 21:07 Uhr

Eine Winterlandschaft vom Feinsten

Bert, Felix und ich nützten das schöne Wetter für eine Schneeschuhwanderung auf die Gemeindealpe. Ausgangspunkt war der Zellerrain, dann ging's über die Brach-Hütte bis zum Gipfel. Es war ein Genuss vom Feinsten: die wärmende Sonne, ein tiefblauer Himmel, der großartige Fernblick in die umliegende Bergwelt sowie eine tief verschneite Winterlandschaft. Natürlich kehrten wir auch in das neue Terzerhaus ein, von dem man einen atemberaubenden Blick auf den Erlaufsee bzw. nach Mariazall werfen kann.Bei der Anfahrt von der Langau Richtung Zellerrain zeigte das Thermometer unglaubliche minus 17,5 Grad an. Nach oben wurde es dann immer milder bis sogar um die Null.