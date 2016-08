Woodroot Radio - Weltmusik Musik Kanal "oriental & latino mix"

27.08.2016, 11:28 Uhr

Viele Titel wie z.B. von Faltriqueira "Palmira" sind in der aktuellen Sendung zu hören. Die romantische "Palmira" ist ein autonomes Projekt in Pontedeume vocal (Galizien), die von der starren Tradition sich emanzipiert hat und neues Leben in Liedern aus den verschiedensten Breiten, nicht nur aus ihrer Heimat, bringen. Die Band verkörpert die Frische ihrer Szene, die aus der traditionellen Musik ihre Kraft schöpft. Fusing poliphony mit Trommeln und akustischen Instrumenten. Nach vielen Jahren harter Arbeit auf dem melodischen Tradition der pandereteiras (Tamburin-Spieler Frauen), haben die vier jungen Sängerinnen und Sängern zusammen eine Sammlung von traditionellen Melodien in einem modernen Stil, wo Stimmen mit Synthesizern und Geige, Akkordeon, darboukas, txalapartas, Celli mischen, Gitarre, etc. Ihre herausragendstes Merkmal ist die polyphone Anordnung galizischen Dörfer und von anderen Orten und Breitengrade der Welt. (AVS) - www.woodroot-radio.eu