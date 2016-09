Hospizgruppe Schwaz und Umg. lädt zum Jubiläum

27.09.2016, 19:53 Uhr

Die Hospizgruppe Schwaz u. Umgebung gibt´s seit 10 Jahren, die Zillertaler Gruppe seit 13 Jahren. „Wir haben schon einige Menschen/Familien unterstützen und begleiten dürfen und möchten dies auch weiterhin tun. Wir würden uns freuen, wenn viele unserer Einladung folgen würden, aber auch viele Menschen im Bezirk von unserem Angebot Gebrauch machen, falls sie in einer schweren, belastenden Situation sind“ so DGKS. Gabi Hauser, Regionalbeauftragte Bezirk Schwaz. Grussworte: Margit Holzhammer, Geschäftsführerin BKH Schwaz, Elisabeth Zanon, Vorsitzende Tiroler Hospiz-Gemeinschaft und Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der Hospizgruppe. Anmeldung erbeten an gabi.hauser@hospiz-tirol.at, oder unter 0 676 / 88 188 50. Eintritt: freiwillige Spenden zu Gunsten der Hospizgruppe. Für die Unterhaltung sorgen „TRIS“ 3 Clowns, 3 Frauen und Egon und Freunde. Für das leibliches Wohl ist gesorgt. Wann: 4. Oktober, 19.30 Uhr Bezirkskrankenhaus Schwaz, Lichthalle.